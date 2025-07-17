Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, руководившему установкой Знамени Победы над Рейхстагом. Героем Украины он стал еще в 2005 году

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, руководившему установкой Знамени Победы над Рейхстагом. Об этом сообщает ТАСС.

Звание присвоено «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».

У Береста, в отличие от Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, которые под его командованием непосредственно установили знамя над Рейхстагом, не было звания Героя Советского Союза.

В 1999 году Минобороны России обратилось в комиссию по госнаградам при президенте с просьбой рассмотреть возможность присвоения Бересту звание Героя России, однако через четыре года комиссия отказала в ходатайстве. Отказ объяснили тем, что заслуги Береста уже были отмечены орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко посмертно присвоил Бересту (он родился в 1921 году в Харьковской Украинской ССР) звание Героя Украины.