Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, руководившему установкой Знамени Победы над Рейхстагом. Героем Украины он стал еще в 2005 году
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, руководившему установкой Знамени Победы над Рейхстагом. Об этом сообщает ТАСС.
Звание присвоено «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».
У Береста, в отличие от Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, которые под его командованием непосредственно установили знамя над Рейхстагом, не было звания Героя Советского Союза.
В 1999 году Минобороны России обратилось в комиссию по госнаградам при президенте с просьбой рассмотреть возможность присвоения Бересту звание Героя России, однако через четыре года комиссия отказала в ходатайстве. Отказ объяснили тем, что заслуги Береста уже были отмечены орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.
В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко посмертно присвоил Бересту (он родился в 1921 году в Харьковской губернии Украинской ССР) звание Героя Украины.