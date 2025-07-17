Погиб австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер. Он упал на параплане в бассейн отеля

Австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая, возникшего во время полета на параплане в Италии, сообщает ANSA 17 июля.

Felix Hörhager / picture alliance / Getty Images

56-летний Баумгартнер разбился в коммуне Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря. По данным пожарных, Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания, после чего упал на край бассейна на территории отеля. В результате падения от параплана отлетел обломок, который травмировал девушку, работающую аниматором в отеле, ее госпитализировали.

Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после того, как совершил прыжок из стратосферы с высоты 38 тысяч 969 метров. Тогда он провел в свободном падении четыре минуты и 20 секунд, развив при этом максимальную скорость в 1357,6 километра в час.

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