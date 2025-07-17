Госдума запретила передавать телефонный номер другим людям

Госдума во втором чтении одобрила поправки о введении административного наказания за передачу другим лицам абонентских номеров и данных для входа в личные аккаунты.

Поправки предполагают штрафы для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч.

В примечании к поправкам говорится, что нарушением не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача номера» иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

Госдума также одобрила поправки о введении уголовной ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров иным лицам, передает «Интерфакс». Если такие действия совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения преступления, то это будет наказываться штрафом до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, участие в такой деятельности будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

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