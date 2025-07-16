Власти Евросоюза объявили, что обезвредили хакерскую группу NoName057(16). Ее участников связывают с Россией

сообщил 16 июля, что правоохранительные органы обезвредили хакерскую группу NoName057(16), которая ответственна за многочисленные DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру, производителей оружия, энергетические компании и государственные органы.

В заявлении ведомства сказано, что в ходе международной операции, проведенной 15 июля при участии 12 стран, в том числе США, удалось ликвидировать , который использовал сотни серверов по всему миру для проведения атак.

Германия и Испания выдали ордера на арест семи предполагаемых участников хакерской группы, в том числе организаторов, находящихся в России, пишет Reuters. Кроме того, следователи в разных странах провели 24 обыска в помещениях, связанных с добровольцами, которых привлекли участники NoName.

Хакерская группа, как заявили в Евроюсте и прокуратуре Германии, привлекла через телеграм, соцсети и игровые и хакерские форумы более четырех тысяч добровольцев, которые участвовали в DDoS-атаках.

По данным Евроюста, группа NoName057(16) провела 14 хакерских атак в Германии, некоторые из них продолжались несколько дней и затронули 230 организаций, в том числе производителей оружия. Хакеры осуществляли атаки по всей Европе во время выборов. В Швеции целью хакеров стали сайты госорганов и банков, в Швейцарии атаки произошли, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением к парламенту в июне 2023 года, а также во время мирной конференции по Украине в июне 2024 года. Одну из недавних атак хакеры осуществили в конце июня во время саммита НАТО в Нидерландах.