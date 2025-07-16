В Махачкале напали на бойца ММА Тимура Хизриева. По нему открыли стрельбу, когда он выходил из машины

В Махачкале открыли стрельбу по бойцу смешанных единоборств Тимуру Хизриеву. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло около 23:30 15 июля возле одного из домов на улице Данилова. Телеграм-канал Baza пишет, что спортсмена поджидали двое человек в масках. Когда Хизриев вышел из своего автомобиля, нападавшие открыли по нему стрельбу из травматических пистолетов.

РИА Новости пишет, что спортсмена госпитализировали с «множественными травматическими ранениями».

«Он перенес операцию, не менее пяти пуль в него попало. Проникающих, насколько мне известно, не было», — рассказал ТАСС источник в окружении Хизриева.

Тимуру Хизриеву 29 лет. Как пишет «Спорт-Экспресс», на его счету 17 побед в 17 профессиональных боях в ММА. Последний поединок Хизриев провел 29 ноября в Эр-Рияде, став победителем сезона PFL в полулегком весе. Несколько лет назад он начал тренироваться в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова.