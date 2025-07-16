В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8. Погибли пять человек, находившиеся на борту

Все пять человек, находившиеся на борту разбившегося в Хабаровском крае вертолета Ми-8, погибли. Об этом сообщили в МЧС России со ссылкой на данные Росавиации.

Вертолет Ми-8Т компании АПК «Взлет» пропал 14 июля, выполняя рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан и возвращаясь после ремонта в постоянное место дислокации, напоминает «Интерфакс». В назначенное время экипаж не вышел на связь. 16 июля вертолет нашли разрушенным.

По данным МЧС, обломки вертолета были найдены в труднодоступном районе мыса Гадикан в 130 километрах от поселка Охотск Хабаровского края. Место крушения находится на высоте около 900 метров на скалистом участке, окруженном лесом.

На борту вертолета находились три члена экипажа и два технических специалиста.