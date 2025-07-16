Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу о неисполнении обязанностей «иноагента». У нее уже есть заочный срок по статье об оправдании терроризма

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Внимание на это обратила «Медиазона».

Об уголовном деле по этой статье против Лазаревой ранее не сообщалось. В июне 2024 года государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники писало, что «основания его возбудить есть».

Лазареву объявили «иностранным агентом» летом 2022 года.

В декабре 2024 года суд в России заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам колонии по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для дела стало ее интервью, в котором она говорила «это ужасно, но я радуюсь» об атаках беспилотников ВСУ по российским городам.

Читайте также

«Мы очень отличаемся от нового поколения. Нам в этом мире уже нет места» Интервью Татьяны Лазаревой. Она запустила новое шоу о подростках в эмиграции — для того, чтобы поддержать их родителей

Читайте также

«Мы очень отличаемся от нового поколения. Нам в этом мире уже нет места» Интервью Татьяны Лазаревой. Она запустила новое шоу о подростках в эмиграции — для того, чтобы поддержать их родителей