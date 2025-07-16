Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Виннице пострадали семь человек

В ночь на 16 июля российские войска атаковали беспилотниками Винницкую область, сообщила заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее данным, есть попадания в объекты промышленной инфраструктуры города Винница, повреждены жилые дома в области. К 06:40 утра известно о семи пострадавших в городе, пять из которых получили ожоги.

Заболотная сообщила, что область атаковали 28 беспилотников, 18 из них были уничтожены.

Вечером и ночью дронами и ракетой был атакован Кривой Рог, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки пострадал 17-летний молодой человек. Кроме того, разрушено промышленное предприятие, возникло несколько пожаров. Несколько районов города оказались обесточены.

«В области и в небе над Кривым Рогом были сбиты 16 вражеских БПЛА. Но в результате самой массированной с начала войны атаки на город — баллистическая ракета и 28 „шахедов“ одновременно — были и многочисленные попадания», — написал Вилкул в своем телеграм-канале.

Российские беспилотники также атаковали Измаильский район Одесской области, сообщила местная администрация. Там поврежден инфраструктурный объект. Пострадавших нет.