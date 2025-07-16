Россия сбросила авиабомбу на Доброполье Донецкой области. Под удар попал торговый центр

По меньшей мере два человека погибли и 27 получили ранения в результате российской атаки по городу Доброполье в Донецкой области Украины, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его словам, российские военные сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу. «Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города», — заявил Филашкин.

Глава областной администрации добавил, что повреждения получили 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку по Доброполью, заявил, что «это просто ужасный, тупой российский террор». «Никакого военного смысла в их ударах нет — только попытка унести как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы заставить Россию закончить войну», — заявил Зеленский.