Правозащитница Елена Эфрос объявила, что закрывает проект «Сказки для политзаключенных» из-за ужесточения «антиэкстремистского» законодательства

Журналистка и правозащитница Елена Эфрос сообщила в фейсбуке, что закрывает проект «Сказки для политзаключенных», участники которого с 2015 года поддерживают узников совести письмами.

Эфрос объяснила свое решение поправками, которые ужесточают законодательство о противодействии экстремизму. 15 июля Госдума РФ среди прочего упростила процедуру признания того или иного объединения «экстремистским». Теперь для этого достаточно вступившего в силу обвинительного приговора по статье 282.1 УК (за создание экстремистского сообщества, руководство им или участие в нем) в отношении хотя бы одного члена этого объединения. Ранее для запрета деятельности организации или ее ликвидации как юридического лица было необходимо решение суда.

«В группе [„Сказки для политзаключенных“] почти четыре тысячи участников. Я не могу гарантировать, что ни один из них не проходит по статье 282.1. Да, группа закрытая, но, опять же, я не могу быть уверена, что среди этих четырех тысяч нет случайных (или „неслучайных“) людей. И я не хочу последствий для всех остальных и для себя, любимой. Тупо боюсь, уж простите. Можете презирать», — пояснила Эфрос в фейсбуке.

Елена Эфрос — правозащитница и журналистка, мать режиссерки Жени Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук осудили по делу об «оправдании терроризма» за спектакль «Финист ясный сокол». Беркович назначили пять лет и семь месяцев лишения свободы, Петрийчук — пять лет и десять месяцев.

Издательство Babel Books Berlin выпустило «тюремную сказку» Жени Беркович «Питомцы» — фантастическую повесть, написанную Женей в СИЗО для своих дочерей Ани и Киры. Книгу можно заказать в нашем «Магазе» уже сейчас. Купив ее, вы поддержите не только «Медузу», но еще Женю Беркович и ее семью.

Интервью Елены Эфрос

«Жаль, кота в суд не пустят». Мама Жени Беркович Елена Эфрос девять лет поддерживает политзаключенных и отправляет им сказки «Бумага» взяла у нее интервью

Интервью Елены Эфрос

«Жаль, кота в суд не пустят». Мама Жени Беркович Елена Эфрос девять лет поддерживает политзаключенных и отправляет им сказки «Бумага» взяла у нее интервью