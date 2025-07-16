На Сахалине 19-летний срочник умер через четыре дня после начала службы. СК завел дело о халатности

318-й военный следственный отдел в Южно-Сахалинске возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего срочника Данилы Миняйло на Сахалине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть (часть 2 статьи 293 УК РФ).

О гибели Миняйло 14 июля сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников срочника. По их словам, Миняйло начал проходить службу 4 июля. Спустя четыре дня, 7 июля, его доставили в 441-й военный госпиталь в Южно-Сахалинске с диагнозом тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени. Он впал в кому и умер в тот же день.

Родственники погибшего утверждают, что он не имел серьезных заболеваний, хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки. В военкомате ему поставили категорию «А» — годен без ограничений.

По словам сослуживцев, срочников в течение нескольких дней «гоняли без отдыха на физподготовке при температуре +35, не давая воды».

В командовании сказали родственникам, что смерть Миняйло наступила из-за «случайности».