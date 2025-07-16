Минобороны России, по данным СМИ, отменило форум «Армия-2025». С сайта выставки пропали даты мероприятия

Российский военно-технический форум «Армия» в 2025 году проводиться не будет, утверждают источники «Коммерсанта» в оборонной отрасли. В заголовке новости на сайте газеты утверждается, что Минобороны РФ отменило мероприятие.

Об отмене форума также сообщили RTVI и провластные «Известия». Издания не сообщают, почему военное ведомство отказалось проводить мероприятие.

Официальный сайт «Армии-2025» продолжает работать, но с него убрали даты форума. Ранее, пишет «Коммерсант», там сообщалось, что мероприятие пройдет с 11 по 14 августа. Об этом же свидетельствует архивная версия страницы. Газета предполагает, что форум может пройти в закрытом режиме без доступа для обычных посетителей.

Анонс форума, обратил внимание телеграм-канал Astra, пропал и с сайта подмосковного концертно-выставочного центра «Патриот», где традиционно проходит выставка. Еще в июне, судя по архивной версии страницы, он там еще был.

Форум «Армия» — ключевая выставка Минобороны РФ, которая с 2015 года проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Изначально мероприятие длилось неделю, но в 2024 году форум проходил только три дня.

На фоне атак украинских беспилотников в России в последние месяцы усилили меры безопасности, а также отключали мобильный интернет на крупных мероприятиях с участием первых лиц и чиновников. В частности, мобильный интернет отключали в Москве во время подготовки и проведения парада в честь победы в Великой Отечественной войне, а также в Петербурге во время ежегодного международного экономического форума. До сих пор об отмене крупных мероприятий по этой причине не сообщалось, а мобильный интернет под предлогом угрозы беспилотников начали отключать по всей России.