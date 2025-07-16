Белгород попал под удар украинских дронов. Один человек погиб, есть раненые

Украинские беспилотники атаковали Белгород вечером 16 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки погиб один человек, пострадали пять человек, их госпитализировали с осколочными ранениями. Гладков добавил, что из-за атаки повреждения получили шесть домовладений.

Телеграм-канал Baza при этом сообщил, что погибли по меньшей мере два человека. Во время атаки они находились на улице Евгения Павловского.