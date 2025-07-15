Во Франции опубликован Национальный стратегический обзор до 2030 года. Наибольшей угрозой интересам страны в нем названа Россия

В перспективе ближайших лет до 2030 года Франция рискует столкнуться с «открытой войной в самом сердце Европы», а Россия представляет «наибольшую угрозу» интересам страны. Об этом говорится в обновленном Национальном стратегическом обзоре, опубликованном во Франции 14 июля.

Обзор определяет стратегию Франции в области обороны. В нем излагается цель, которую необходимо достичь к 2030 году, чтобы гарантировать безопасность страны. Россия, как говорится в документе, «представляет сегодня и в ближайшие годы наибольшую прямую угрозу интересам Франции, ее партнеров и союзников, а также самой стабильности европейского континента и евроатлантического пространства».

В частности, Россия «использует все средства, чтобы подорвать поддержку Украины», а также предпринимает в Европе «враждебные и подрывные действия: организует или предоставляет укрытие для кибератак преследует и убивает оппозиционеров в изгнании; пытается вмешаться в выборы; стремится влиять на общественное мнение с целью дестабилизации», говорится в обзоре.

Основной угрозой в перспективе ближайших лет и к 2030 году в обзоре назван риск «крупномасштабной войны высокой интенсивности» в Европе. «При этом территория Франции одновременно может стать мишенью для масштабных гибридных атак», отмечается в документе. К такому сценарию необходимо готовиться — Франция и европейцы «должны быть способны лучше защищаться и сдерживать любую новую агрессию со стороны России на континенте».

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