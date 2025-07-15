Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада продлила на три месяца — до 5 ноября 2025 года — военное положение и мобилизацию в Украине.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк, за продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил один депутат — Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности», еще 16 депутатов в голосовании не участвовали.

За продление мобилизации проголосовали 304 депутата, Алексей Гончаренко вновь был против, еще один депутат — Георгий Мазурашу из «Слуги народа» — воздержался.

Действие военного положения и мобилизации продлеваются в Украине в 16 раз. Впервые они были введены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Предыдущий раз военное положение и мобилизация продлевались в апреле 2025 года.

В период действия военного положения в Украине, в числе прочего, нельзя проводить выборы. В Украине не проводили выборы депутатов Верховной Рады, намеченные на октябрь 2023 года, и выборы президента, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года. Российские власти и пропаганда из-за того, что выборы не были проведены, используют тезис о «нелигитимности» президента Украины Владимира Зеленского.