«Ведомости»: в Ярославле рассматривают снос стадиона «Шинника» для строительства на его месте офиса Промсвязьбанка

Стадион футбольного клуба «Шинник» в Ярославле могут снести для строительства на его месте головного офиса Промсвязьбанка (ПСБ), пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Собеседник издания, близкий к правительству области, называет стадион «Шинника» «основным вариантом» для размещения офиса ПСБ, хотя рассматриваются, по его словам, и другие площадки. Источник в региональном парламенте сказал, что «это последняя основная идея, которую будут просчитывать». Еще один источник утверждает, что «решение о месте строительства уже принято и отменено не будет».

В пресс-службе правительства Ярославской области «Ведомостям» сообщили, что для размещения офиса ПСБ рассматриваются несколько площадок, но стадион «Шинника» может фигурировать в качестве таковой «только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового».

По словам представителя ПСБ, место для размещения нового головного офиса банка еще не определено, рассматривается несколько площадок, а решение планируется принять до конца 2025 года. Представитель «Шинника» заявил, что он ничего не знает о планах по сносу стадиона.

Стадион, который служит домашней ареной ярославского «Шинника», был открыт в конце 1950-х годов, а в 2010-х пережил реконструкцию. Сейчас его трибуны вмещают около 22 тысяч зрителей. В апреле 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что стадион вновь нуждается в реконструкции, и разработка проектно-сметной документации уже началась.

О переезде центрального аппарата банка в Ярославль губернатор региона Михаил Евраев впервые рассказал в декабре 2024 года. В январе 2025-го Евраев и руководитель Промсвязьбанка Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет, предусматривающее, в частности, создание новой инфраструктуры в связи с переездом в Ярославскую область более пяти тысяч сотрудников банка и членов их семей.

Промсвязьбанк играет ключевую роль в гособоронзаказе, отмечают «Ведомости».