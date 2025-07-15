В США предложили взять в аренду на 100 лет Зангезурский коридор. В Армении ответили, что передача контроля над суверенной территорией «не обсуждается»

Посол США в Турции Том Баррак предложил, чтобы Америка взяла под контроль — территорию, на которой предполагается строительство дороги, связывающей Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

«Они [Азербайджан с Арменией] спорят из-за 32 километров дороги, но это совсем не шутка. Это продолжается уже десятилетие — 32 километра дороги. И вот Америка приходит и говорит: „Хорошо, мы возьмем это под контроль. Отдайте нам эти 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ей пользоваться“», — сказал Том Баррак на брифинге 11 июля.

По данным источника Middle East Eye, изначально идею того, чтобы коридором управляла частная компания, одобренная как Арменией, так и Азербайджаном, предложила Турция. «Однако армянская сторона потребовала, чтобы компания также работала на нахичеванской стороне коридора, что было неприемлемо для Баку», — сказал источник.

В Армении ответили, что передача контроля над территорией республики не рассматривается. «Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

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