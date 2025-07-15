В Лос-Анджелесе объявили претендентов на «Эмми-2025». Больше всего номинаций у «Разделения» и «Киностудии»

Организаторы 77-й телевизионной премии «Эмми» объявили претендентов на награду в 2025 году, сообщает Variety.

Больше всего номинаций получили сериалы «Разделение» (27) и «Киностудия» (23), вышедшие на стриминговом сервисе Apple TV+.

По общему количеству номинаций, как отмечает Associated Press, лидирует стриминговый сервис HBO Max, который представлен в 142 категориях. На втором месте идет Netflix (120), на третьем — Apple TV+ (79).

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Андор», «Дипломатка», «Один из нас», «Рай», «Больница Питт», «Разделение», «Медленные лошади» и «Белый лотос».

В номинации «Лучший комедийный сериал» на награду претендуют «Начальная школа „Эббот“», «Медведь», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Киностудия», «Чем мы заняты в тени».

В номинации «Лучший мини-сериал или антология» представлены «Переходный возраст», «Черное зеркало», «Умираю, как хочу секса», «Монстры: История братьев Менендес», «Пингвин».

В категории «Лучший актер драматического сериала» на «Эмми» претендуют Стерлинг К. Браун («Рай»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Педро Паскаль («Один из нас»), Адам Скотт («Разделение»), Ноа Уайли («Больница Питт»).

В номинации «Лучшая актриса драматического сериала» представлены Кэти Бейтс («Мэтлок»), Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»), Бритт Лауэр («Разделение»), Белла Рэмзи («Один из нас»), Кери Расселл («Дипломатка»).

Полный список номинантов смотрите здесь.

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