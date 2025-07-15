В Госдуме предложили включить в список оснований для лишения российского гражданства статьи об убийстве, изнасиловании и организации незаконной миграции

В Госдуме предложили расширить список статей уголовного кодекса, при нарушении которых можно лишить приобретенного российского гражданства, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, после первого чтения законопроекта, уже включавшего 72 статьи уголовного кодекса, депутаты «обсудили возможные статьи УК», которые предусматривают дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства по девяти статьям. При этом в своем посте Володин перечисляет больше, чем девять оснований, но номера статей не приводит:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка;

половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста;

вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;

организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего;

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов;

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц;

организация незаконной миграции;

а также «любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

«Планируем выйти на принятие закона до 23 июля», — написал Володин.

Законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, был внесен в конце июня и одобрен Госдумой в первом чтении 8 июля. До этого закон предусматривал, что приобретенного российского гражданства можно лишить по 64 статьям уголовного кодекса. Внесенный законопроект расширил этот список до 72 статей, включив в него статьи о публичных призывах к терроризму, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, оказании помощи противнику и еще несколько.