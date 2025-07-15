Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Это вознаграждение «за стойкую антикоррупционную позицию»

В Ростовской области ввели новую практику для поощрения «антикоррупционной позиции» сотрудников полиции. Им компенсируют суммы взяток, которые те отказались брать, сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий, — цитирует Речицкого РИА Новости. — Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель».

Из каких средств полицейским выплачивают компенсации, сколько сотрудников и на какую сумму так поощрили, чиновник не уточнил.

В свою очередь в отношении тех, кто предлагал полицейским взятки, заводят уголовные дела, рассказал Речицкий. По его словам, за последние два месяца было возбуждено свыше 25 дел о даче взятки (статья 291 УК).

Всего за первые шесть месяцев 2025 года, по данным Речицкого, в Ростовской области выявили 767 преступлений коррупционной направленности. Пресечено 260 взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

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