Москвича Дмитрия Марсова приговорили к трем годам колонии за пять донатов ФБК на сумму 1500 рублей

Пресненский районный суд Москвы приговорил 55-летнего москвича Дмитрия Марсова к трем годам колонии по делу о финансировании «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.3 УК) из-за пяти донатов ФБК на сумму 1500 рублей, передает «Медиазона».

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года Марсов сделал пять переводов ФБК на сумму 1500 рублей — по 300 рублей каждый. По словам самого Марсова, он подписался на донаты ФБК из-за «общей идеи» борьбы с коррупцией, не восприняв серьезно об экстремизме, пишет «Медиазона».

В ходе допроса Марсов сказал, что когда вспомнил про подписку, сразу отменил ее. Он заявил, что чувствует раскаяние за содеянное «еще с декабря 2021 года, когда отписался» от пожертвований ФБК. На обыске он сам выдал все пароли от техники, решил давать показания и сотрудничать со следствием.

Марсова арестовали 2 апреля 2025 года. 14 июля, накануне приговора, обвинение запросило для него четыре с половиной года колонии. У москвича, как отмечает «Медиазона», есть пятеро детей, трое из них — несовершеннолетние.

На следующий день после вступления в силу решения суда, который объявил ФБК «экстремистской организацией», команда Навального перезапустила краудфандинговую кампанию и начала принимать пожертвования через платежную систему Stripe. Этот способ в фонде назвали безопасным.

Позже выяснилось, что в некоторых платежах, отправленных 5 и 6 августа, упоминался ФБК. Это стало поводом для возбуждения не менее 15 уголовных дел за пожертвования, писала «Медиазона». Затем стало известно, что в выписках банковских операций при пожертвованиях фигурировал идентификатор сервиса Stripe (merchant ID) — мерчант-счет, на который ориентировались силовики, доказывая платежи в адрес ФБК. При этом, как отмечала «Медиазона», Stripe пишет, что не создает новый мерчант-счет для каждого клиента, а бывший руководитель штабов Леонид Волков сказал, что ФБК никакого отношения к этому мерчант-счету не имеет.

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