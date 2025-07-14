В Тульской области три человека погибли в результате удара молнии по пляжу на Оке

Три человека погибли в результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево в Тульской области, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на реке Оке в парк-отеле «Шахтер». Среди погибших — ребенок 2011 года рождения, уточнили в прокуратуре.

В Минздраве региона сообщили, что еще два человека были госпитализированы, еще двоим пострадавшим помощь оказали на месте.

Как пишет Baza, молния ударила во влажный песок рядом с рекой — при этом смертельный удар током получили те люди, которые находились на пляже без обуви. Те, кто был в сланцах или успел отойти на значительное расстояние, остались живы, отмечает телеграм-канал.

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