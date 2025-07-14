В штате Массачусетс произошел пожар в доме престарелых. Погибли девять человек, десятки получили ранения

По меньшей мере девять человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара, произошедшего 13 июля в доме престарелых Gabriel House, расположенном в городе Фолл-Ривер в штате Массачусетс, сообщает ABC News 14 июля.

По данным властей, госпитализированы не менее 30 человек, в том числе пятеро пожарных, которые занимались тушением возгорания. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщил начальник пожарной службы Фолл-Ривер Джеффри Бэкон. Пострадавших пожарных уже выписали из больницы.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Неназванный представитель властей сообщил ABC News, что, по предварительным данным, пожар вызван электротехнической или механической неисправностью. Источник отметил, что, по всей видимости, это не поджог.

Всего в доме престарелых жили около 70 человек.