Умер режиссер Александр Митта
В возрасте 92 лет умер кинорежиссер Александр Митта, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений на своей странице в фейсбуке.
В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов рассказывал, что Митта находится в больнице. Причину госпитализации он не называл.
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Первым фильмом Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька».
Среди наиболее известных режиссерских работ Митты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Шагал — Малевич», а также сериал «Граница. Таежный роман». Он также снялся в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» и «Июльский дождь».