Умер режиссер Александр Митта

В возрасте 92 лет умер кинорежиссер Александр Митта, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений на своей странице в фейсбуке.

В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов рассказывал, что Митта находится в больнице. Причину госпитализации он не называл.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Первым фильмом Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька».

Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Среди наиболее известных режиссерских работ Митты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Шагал — Малевич», а также сериал «Граница. Таежный роман». Он также снялся в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» и «Июльский дождь».