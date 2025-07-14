92-летний президент Камеруна Поль Бийя объявил, что выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок.

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал Поль Бийя в соцсетях вечером 13 июля.

Выборы президента Камеруна намечены на 12 октября.

Поль Бийя — старейший в мире глава государства. Он занимает пост президента Камеруна более 40 лет, начиная с 1982 года. В случае, если его изберут на новый срок, он сможет оставаться на посту главы государства почти до 100 лет. Бийя в 2008 году отменил ограничения по количеству президентских сроков, дав себе возможность находиться у власти бессрочно. Бийя выиграл выборы 2018 года, набрав 71,28% голосов, при этом оппозиционные партии заявили о массовых нарушениях.

Поль Бийя редко появляется на публике и часто делегирует свои полномочия влиятельному главе администрации президента. В октябре 2024 года Бийя в течение 42 дней не появлялся на публике, из-за чего возникли подозрения, что президент плохо себя чувствует. Правительство Камеруна тогда заявило, что Бийя в порядке, но запретило обсуждать его здоровье, сославшись на национальную безопасность.

Помимо Бийи в выборах президента Камеруна собираются участвовать несколько оппозиционеров, в том числе Морис Камто из Движения за возрождение Камеруна, занявший второе место на выборах 2018 года. Камто и другие кандидаты критикуют долгое правление Бийи и призывают провести реформы, чтобы организовать честные выборы в 2025 году.