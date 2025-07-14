«Мемориал»: в Грозном троих подростков семь месяцев удерживали в полиции. Их отцов заставили подписать контракты с Минобороны

В Грозном освободили троих 16-летних школьников, которых семь месяцев удерживали в отделе полиции № 2. Об этом пишет Центр защиты прав человека «Мемориал».

1 июля «Мемориал» сообщил, что троих подростков — Саида Идигова, Эльбруса Сайдаева и Мансура Шабазова — удерживают в отделе без возбуждения уголовного дела, без следствия и без решения суда.

По данным правозащитников, в декабре 2024 года силовики остановили подростков на улице имени Абдаллы Бен Талалы Аль-Хусейна, скрутили, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. С тех пор школьники находились в полиции, никаких обвинений им предъявлено не было. Адвокатов им не предоставляли.

«Мемориал» призвал придать огласке эту информацию. 14 июля правозащитники сообщили, что Идигова, Сайдаева и Шабазова отпустили из полиции. По их данным, освобождение произошло еще 8 июля. Перед этим в полицию доставили родственников подростков, но о чем с ними говорили силовики, неизвестно.

Правозащитники также утверждают, что отцов подростков заставили подписать контракты с Минобороны для участия в войне с Украиной.

«К сожалению, на этом история не закончилась. Отцов ребят заставили подписать контракты на участие в „ “, несмотря на возраст: всем мужчинам больше 50-ти. Где они сейчас, неизвестно», — говорится в сообщении.

Власти Чечни публикацию «Мемориала» не комментировали.