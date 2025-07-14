«Коммерсант»: российские медицинские вузы повысили стоимость обучения. В некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%

Ведущие российские медицинские вузы в 2025 году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация», пишет «Коммерсант».

Новые расценки, отмечает издание, первым изучил «Медвестник». В частности, в Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению «Стоматология» выросла на 22,9% (с 4,8 миллиона до 5,9 миллиона рублей) , а по направлению «Педиатрия» на 35% (с 3,9 миллиона до 5,3 миллиона рублей). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова стоимость года обучения по специальности «Лечебное дело» выросла на 33% (с 600 тысяч до 800 тысяч рублей). Российский университет медицины увеличил стоимость года обучения по направлению «Стоматологии» на 28% (с 750 тысяч до 960 тысяч рублей). Цены на обучение в медицинских вузах выросли и в других городах России, в том числе в вузах Санкт-Петербурга.

«В рамках реформы высшего образования есть установка на практико-ориентированную подготовку студентов, а это работа на симуляторах, фантомах, у постели либо у кресла стоматологического больного. Этот процесс сопровождается внушительными затратами. Расходы на обеспечение с каждым годом увеличиваются. Как следствие, происходит увеличение стоимости образовательных услуг», — пояснил ректор Российского университета медицины Минздрава РФ, академик РАН Олег Янушевич. Он также отметил, что на стоимость обучения влияют ежегодное увеличение стоимости энергоресурсов, коммунальных платежей, а также затраты на зарплаты преподавателей.

Еще одним фактором, сообщил изданию врач Иван Давыдов, ведущий телеграм-канала «Поясни за мед», стал законопроект об обязательной отработке после окончания вуза. Он предполагает, что выпускники медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшиеся за государственный счет, должны будут три года отработать в медорганизациях, которые оказывают помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). «Среди абитуриентов популярно мнение, что отработка не коснется тех, кто обучается на контрактной основе», — указал Давыдов.

В представленном в мае 2025 года докладе экспертов Высшей школы экономики говорилось, что в российской системе здравоохранения нарастает дефицит специалистов. В частности, численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву России, снизилась с 608,7 тысячи в 2000 году до 541,5 тысячи в 2022 году. При этом общая численность врачей в стране за тот же период выросла с 680,2 тысячи до 744,1 тысячи. Авторы доклада сочли это признаком перемещения медицинских работников из государственного в негосударственный сектор.