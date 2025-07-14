Чеченка Лаура Авторханова сбежала от домашнего насилия в Грузию. По данным правозащитников, родственники пытались похитить ее и вывезти в Россию

Уроженку Чечни Лауру Авторханову, которая уехала в Грузию от домашнего насилия, пытались похитить родственники и увезти в Россию. Об этом сообщила группа помощи пострадавшим от насилия женщинам «Марем».

Правозащитники пишут, что Авторханова сбежала из Чечни из-за того, что родственники контролировали ее передвижения и требовали отдавать заработанные деньги. Перед своим побегом она оставила дома письмо, в котором просила ее не искать. Однако родственники угрожали ее друзьям и писали заявление в полицию.

Из поста «Марем» следует, что девушка находилась в розыске в Грузии по заявлению родственников. Она сходила с адвокатом в полицию и снялась с розыска, после чего, по ее словам, ей дали охранный ордер (акт о временной защите потерпевшего — прим. «Медуза») и пообещали, что в случае въезда родственников в Грузию ее об этом проинформируют.

Вечером 13 июля Авторханова сообщила сотруднику тбилисского шелтера, в котором жила, что родственники нашли ее.

«Когда сотрудник вместе с друзьями приехал в кафе по геолокации, то обнаружил Лауру в компании сестры и пяти чеченцев, которые напали на него и избили», — говорится в посте правозащитников. Позже в «Марем» сообщили, что Лаура вышла на связь и сообщила, что едет в полицию, чтобы написать заявление о том, что она добровольно хочет покинуть Грузию и уехать в Россию.

К утру 14 июля Лаура вышла из отделения тбилисской полиции, где она отвечала на вопросы полицейских в присутствии адвоката.

«Сейчас Лаура направляется в безопасное место. Что интересно, полиция также намеревается выяснить, как родственники смогли так близко подобраться к Лауре, несмотря на наличие охранного ордера у нее. Мы благодарны грузинской полиции за желание разобраться в ситуации и за то, что не отдали девушку родственникам», — сообщили правозащитники.

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