The New York Times выпустила репортаж из Курской области, журналистку издания сопровождали бойцы «Ахмата». МИД Украины раскритиковал газету

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выступил с критикой в адрес газеты The New York Times, которая выпустила репортаж из Курской области. Он назвал «глупым решением» публиковать такой материал.

Репортаж журналистки Нанны Хайтман вышел 12 июля. Согласно материалу, в марте она посетила Суджанский район Курской области, который находился под оккупацией ВСУ с августа 2024 года. Журналистка рассказала, что поговорила в том числе с местными жителями. Она находилась там в течение шести дней и «время от времени» ее сопровождали бойцы чеченского подразделения «Ахмат», которые «сражались за освобождение этого района и помогали в эвакуации [местных жителей]».

В своем репортаже Хайтман пишет о многочисленных разрушениях, которые видела, а также о мертвых телах в гражданской одежде. В материале приводятся как позиция российских властей с обвинением в адрес ВСУ в убийстве мирных жителей, так и позиция Украины о том, что ВСУ соблюдали нормы международного права и старались помогать местным жителям.

«Люди, с которыми я разговаривала и которые находились в Судже во время оккупации, в целом сообщали об уважительном обращении со стороны украинских сил в городе [Суджа], в том числе говорили об оказании медицинской и другой помощи», — пишет Хайтман.

По мнению представителя МИД Украины, те, кто в The New York Times посчитали разумным опубликовать репортаж «совместно с российскими военными преступниками», приняли «глупейшее решение».

«Это не баланс и не „обратная сторона истории“. Это просто позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение», — говорится в посте Тихого в соцсети X.

Он также сравнил этот материал с «манипуляциями уровня ».