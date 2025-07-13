Минобороны РФ сообщило о 36 сбитых за ночь украинских беспилотниках

В ночь на 13 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большинство дронов (26) были сбиты над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона уничтожили над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Нижегородской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью сообщал, что в одном из районов региона обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. Других подробностей он не привел.

В селе Мелихово Корочанского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали двое мирных жителей. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у ее мужа — баротравма и ушиб руки. Их госпитализировали.