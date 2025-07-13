МИД РФ назвал «грязной политической кампанией» статью Axios о том, что Путин предложил Ирану отказаться от обогащения урана

МИД России назвал «фальшивкой» публикацию Axios, в которой говорилось, что президент России Владимир Путин сказал иранским официальным лицам, что поддерживает идею отказа Ирана от обогащения урана.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, это «очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы».

«Неизменно и неоднократно подчёркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок», — заявили в МИД.

Ведомство призвало «ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

По информации Axios, Путин заявил Дональду Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран полностью откажется от обогащения урана. Издание отмечало, что Россия публично всегда отстаивает право Тегерана на обогащение урана, но после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин в частном порядке занял более жесткую позицию, призывая Иран к «нулевому обогащению». Москва также проинформировала о своей нынешней позиции правительство Израиля, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на информированный источник, что Тегеран не получал послания от Владимира Путина насчет ядерной сделки и обогащения урана.

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