Дочь главы Сбербанка получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по конному спорту

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила дочери главы Сбербанка Германа Грефа Марии нейтральный статус, который позволяет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна страны. Об этом в конце июня сообщило российское государственное агентство ТАСС, не уточняя, что Мария Греф является дочерью главы Сбербанка.

Издание «Можем объяснить» подтвердило эту информацию у представителя федерации.

«Вы правы, Марии Греф был предоставлен нейтральный статус. FEI поручила внешней компании провести проверку благонадежности Марии Греф (такой же процесс применяется ко всем заявителям). Действительно, отец Марии Греф — бывший политик и нынешний генеральный директор государственного банка „Сбербанк“, и он классифицируется как политически значимое лицо, однако эта классификация относится только к нему», — сказала представитель FEI журналистам.

Для получения нейтрального статуса спортсмену необходимо отказаться от российского спортивного гражданства и подписать декларацию о том, что он не поддерживает войну России против Украины.

Представитель FEI отметил, что федерация не выявила «информации, свидетельствующей о том, что Мария Греф выражала поддержку или высказывалась по поводу вторжения России в Украину».

Глава Сбербанка Герман Греф находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Украины и еще ряда стран.

По данным «Можем объяснить», 20-летняя Мария Греф является кандидатом в мастера спорта по выездке, в международных соревнованиях она пока не участвовала. Последние два года Мария Греф живет и учится в Лондоне. Ранее она занималась конным спортом в клубе «Отрада» в Подмосковье.