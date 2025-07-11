Ученого Сергея Абрамова оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о пожертвованиях ФБК

Переславский районный суд Ярославской области признал члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института программных систем имени А. К. Айламазяна, 68-летнего Сергея Абрамова, виновным по статье о финансировании экстремистского сообщества.

Как сообщает издание Sotavision, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Государственный обвинитель просил назначить штраф 450 тысяч рублей. Суд снизил сумму штрафа с учетом домашнего ареста, под которым находился ученый, рассказал Абрамов изданию T-invariant.

По версии обвинения, ученый в августе 2021 года перевел со своего банковского счета семь тысяч рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), основанному Алексеем Навальным. ФБК объявлен в России экстремистской организацией. Сам Абрамов отрицал, что делал перевод.

В ходе расследования ученого в декабре 2023 года на 12 дней помещали в Ярославскую психиатрическую больницу, чтобы провести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что Абрамов вменяем, в том числе он был вменяем когда, по версии следствия, переводил деньги ФБК.

После возбуждения уголовного дела Сергея Абрамова включили в реестр «экстремистов и террористов», который ведет Росфинмониторинг. Банковские счета людей, включенных в реестр, подлежат заморозке.

Интервью Сергея Абрамова

«Мне не нужен Навальный, чтобы критически оценивать ситуацию в России» Ученого Сергея Абрамова обвинили в финансировании «экстремистской» организации и заставили пройти психиатрическую экспертизу. Вот его интервью изданию T-invariant

Интервью Сергея Абрамова

«Мне не нужен Навальный, чтобы критически оценивать ситуацию в России» Ученого Сергея Абрамова обвинили в финансировании «экстремистской» организации и заставили пройти психиатрическую экспертизу. Вот его интервью изданию T-invariant