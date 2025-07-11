Сумку Hermès, принадлежавшую Джейн Биркин, продали на Sothebyʼs за рекордные 8,6 миллиона евро

Сумка Hermès, принадлежавшая Джейн Биркин и носящая ее имя, продана на аукционе за 8,6 миллиона евро. Hermès Биркин была главным лотом аукциона, прошедшего в Париже 10 июля. За лот развернулась активная борьба, в которой победил анонимный коллекционер из Японии, пишет BBC News.

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Сумка, которую продавал аукционный дом, была сделана в единственном экземпляре специально для модели в 1985 году. По одной из распространенных версий, Биркин оказалась в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему на отсутствие достаточно вместительных женских сумок.

С некоторыми изменениями модель сумки, разработанной для Биркин, была запущена в серийное производство. Hermès Birkin — одна из самых известных (и дорогих) сумок в мире.

Как отмечает People, сумка Биркин стала вторым самым дорогим предметом, связанным с индустрией моды, проданным на публичных торгах. Первое место занимают красные туфельки из фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». В 2024 году туфли продали на акционе в США за 32,5 миллиона долларов.