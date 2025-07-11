«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка». Путин утвердил основы государственной языковой политики

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Подписанный документ направлен на «сохранение, развитие и поддержку» русского языка, государственных языков республик России и других языков народов РФ, а также на продвижение русского языка в мире.

В документе говорится, что «при всем уникальном этнокультурном многообразии РФ именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность», при этом все языки народов России «пользуются поддержкой государства», а всем гражданам страны гарантируется «право на пользование родным языком».

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, „отмены“ русской культуры „в том числе русской литературы“, дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в основах языковой политики.

В качестве одной из угроз в документе называется «необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари», а также «попытки некоторых иностранных государств ограничить (сократить) пространство использования русского языка».

Среди задач государственной языковой политики отмечается, в частности, «сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке» и «обеспечение в соответствии с законодательством РФ использования в общественном пространстве кириллицы».

В конце июня 2025 года Путин подписал закон о защите русского языка, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Предполагалось, что закон обяжет бизнес использовать русский (и другие государственные языки РФ) на вывесках, информационных стендах, витринах, постерах, сообщениях об акциях и скидках, времени работы и так далее. Использование иностранного языка (прежде всего английского) допускалось только дополнительно — рядом с точно такой же рекламой на русском. Однако после критики бизнеса и правительства в законопроект внесли изменения. В результате закон разрешает пользоваться иностранными словами, если у них отсутствуют общеупотребительные аналоги в русском языке, и больше не предусматривает запрета на использование англицизмов в рекламе и латиницы в вывесках.

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