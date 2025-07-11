Источник сообщил, что в Испании задержан сын вице-президента «Ростеха». Его подозревают в отмывании средств

В испанском городе Жирона задержан Дмитрий Артяков, сын вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова. Об этом пишет расследовательский телеграм-канал All Exclusive со ссылкой на источник в правоохранительных органах Испании.

Артякова подозревают в отмывании денег. По данным издания, его бабушка Анна Курепина получила на свой счет в испанском банке 12,7 миллиона евро под видом займа и на эти деньги купила недвижимость, которую потом переписали на внука.

Правоохранительные органы Испании не обнаружили признаков возврата займа. По их версии, деньги, поступившие на счет Курепиной, были украдены из бюджета РФ с помощью махинаций по возврату налогов по схеме, разоблаченной юристом Сергеем Магнитским.

Дмитрий Артяков с 2022 года находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не ЕС, поэтому может легально находиться в Испании и владеть там недвижимостью.