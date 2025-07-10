Во Франции по запросу США арестовали российского баскетболиста Даниила Касаткина по делу о причастности к хакерской группировке

Суд в Париже арестовал российского баскетболиста Даниила Касаткина, подозреваемого в причастности к хакерской группировке, которая занималась вымогательством. Об этом сообщает агентство AFP.

26-летний Касаткин был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США еще 21 июня. 8 июля парижский суд оставил его под арестом. В Париж спортсмен прилетел вместе со своей девушкой, которой сделал предложение.

По версии следствия, хакерская группа атаковала с помощью программ-вымогателей около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения. Это происходило в период с 2020 по 2022 год.

Американские власти считают, что Касаткин участвовал в переговорах о выплате выкупа от лица хакерской группы. Он это отрицает. США обвиняют россиянина в заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.

Адвокат Касаткина заявил, что баскетболист «плохо разбирается в компьютерах» и даже не умеет устанавливать приложения. «Он купил подержанный компьютер. <…> Он ничего не трогал в компьютере — тот либо был взломан, либо его продал [Касаткину] хакер, чтобы действовать от чужого имени», — заявил адвокат Фредерик Бело.

Защита баскетболиста просила отпустить его под судебный надзор и под залог, обращая внимание, что содержание под стражей может сказаться на физическом состоянии Касаткина и поставить под угрозу его карьеру.

Касаткин играл за баскетбольный клуб МБА-МАИ, который выступает в Единой лиге ВТБ. 3 июл, уже после ареста спортсмена, клуб объявил, что Касаткин покидает команду после четырех лет выступления за ней.