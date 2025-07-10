В Колумбии задержали подозреваемого в поджогах в Литве. Раньше он жил в России

Полиция Колумбии по запросу Интерпола задержала 21-летнего Гонсало де Хесуса Рамоса Сантоса, которого власти Литвы разыскивают по обвинению в терроризме. Его задержали в городе Барранкилья на севере Колумбии, сообщил глава колумбийской полиции Карлос Фернандо Триана Бельтран в соцсети X 8 июля.

«Человек, подлежащий экстрадиции, создал группу, занимавшуюся совершением террористических актов в Европе путем поджогов, и вел шпионскую деятельность в отношении компании, поставлявшей беспилотники Украине, с целью нанести ей ущерб путем насильственных действий», — заявил глава полиции Колумбии. Он опубликовал видео, на котором показан момент задержания.

По официальной информации, как сообщает издание Infobae, Рамос Сантос приехал в Литву в сентябре 2024 года, чтобы следить за компанией UAB TVC Solutions, поставляющей дроны в Украину, и собирать информацию для нападений на компанию.

Литовский телеканал LRT сообщил, что Сантос приехал в Литву 2 сентября 2024-го, а на следующий день, 3 сентября, уехал в Норвегию. Его задачей было «подготовить теракт с целью уничтожить или как минимум повредить имущество, что могло бы повлечь серьезные последствия и угрозу жизни и здоровью жителей Шяуляя», сообщил телеканал, ссылаясь на колумбийскую полицию. В городе Шяуляй располагается аэродром сил НАТО.

Как пишет Infobae, задержанный Рамос Сантос — гражданин Колумбии. При этом, как выяснило российское издание «Агентство», Сантос вырос в Петербурге и у него есть гражданство России. Мать задержанного Амайя Сантос подтвердила «Агентству», что ее сын приезжал в Литву в сентябре 2024-го, но, по ее словам, он не имеет отношения к тому, в чем его обвиняют.

Амайя Сантос рассказала, что ее сын родился в октябре 2003 года, в России он жил, начиная с четырехлетнего возраста. После начала российско-украинской войны в 2022 году он уехал из России, поскольку семья опасалась, что его могут призвать в армию. Сантос жил в Испании, подавался на политическое убежище, но в 2023 году вернулся в Россию, чтобы помогать матери, у которой диагностировали рак крови. По словам Амайи Сантос, затем ее сын несколько раз пытался уехать в Испанию. Когда он поехал туда через Болгарию, его задержали и обвинили в терроризме, после чего выслали в Колумбию.

Как отмечает LRT, в ноябре 2024 года в Литве задержали двух граждан Испании, подозреваемых в попытке поджечь телекоммуникационную компанию. Власти Литвы классифицировали их действия как попытку теракта. Испанцы находились в Литве, начиная с сентября. Кроме того, полиция Литвы задержала трех человек и объявила в розыск еще несколько человек, подозреваемых в попытке уничтожить оборудование связи, хранившееся в городе Шяуляй и предназначавшееся для Украины. Связан ли задержанный Рамос Сантос с этими инцидентами, неизвестно.