Le Monde: Еврокомиссия отстранила переводчицу с украинского. Она записывала переговоры с участием Зеленского

Европейская комиссия лишила аккредитации переводчицу с украинского языка, заподозрив в шпионаже, после того как выяснилось, что она вела записи переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского, пишет Le Monde.

Речь идет о закрытой встрече лидеров Евросоюза и Зеленского 19 декабря 2024 года, которая прошла на фоне того, что на выборах президента США победил Дональд Трамп. В ходе переговоров европейские союзники пообещали продолжить поддерживать Киев и предоставить финансовую помощь на закупку оружия и на защиту энергетической инфраструктуры.

В ходе встречи чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечавшая за перевод с французского на украинский, записывает содержание разговора. Как отмечает Le Monde, переводчикам строго запрещено делать какие-либо заметки в ходе закрытых встреч. О случившемся сообщили службе безопасности, которая выдворила переводчицу и изъяла ее записи.

В Еврокомиссии провели внутреннее расследование, результаты которого передали властям Бельгии. Теперь им предстоит определить, нужно ли дальше продолжать расследование и идет ли речь о шпионаже. В Еврокомиссии подтвердили Le Monde факт случившегося, отметив, что отказались от услуг этой переводчицы.

Имя переводчицы не называется. Le Monde называет ее «госпожа И.». По данным издания, она родилась в русской семье, у нее есть сестра — также переводчица. Одна из них родилась в России. Какое-то время сестры жили в Украине. Около 20 лет они работают внештатными переводчиками в НАТО, Европейской комиссии, а также в министерствах обороны и иностранных дел Франции.

Посольства Украины во Франции и Брюсселе несколько лет отказываются от услуг «госпожи И.» во время визитов Зеленского. По словам одного из украинских дипломатов в Париже, переводчица поддерживает профессиональные связи с российскими чиновниками.

Однако после инцидента на встрече Зеленского с лидерами ЕС ее оставили в списках переводчиков НАТО, постоянного представительства Франции в ЕС и французских министерств. Источник Le Monde утверждает, что в 2024 году МИД Франции дважды привлекал эту переводчицу к работе на международных конференциях, не связанных с Украиной. Французские чиновники, с которыми связалась газета, заявили, что «сделают все необходимые выводы из случившегося».

Сама «госпожа И.» заявила Le Monde, что «очень удивлена тем, что ее спрашивают о предмете, не представляющем интереса». По мнению переводчицы, ее продолжающиеся отношения с НАТО и французскими министерствами свидетельствуют о том, что случившееся на переговорах лидеров ЕС и Зеленского — просто недоразумение.