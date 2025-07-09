Участник банды Цапков Андрей Быков погиб на войне в Украине

На войне в Украине погиб участник банды Цапков Андрей Быков (известный по прозвищу «Бык»), которого в 2011 году приговорили к 20 годам колонии. Об этом сообщили телеграм-канал Baza и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Быков, отбывавший наказание за совершение преступлений в составе банды, в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны России. В ноябре того же года он получил тяжелое ранение ноги и был направлен в госпиталь в Донецк. Во время лечения его навещала мать лидера банды Сергея Цапка Надежда. После восстановления Андрей Быков вернулся в зону боевых действий.

По информации «Коммерсанта», в апреле 2025 года Быков перестал выходить на связь, затем его близким стало известно, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций. В начале нынешней недели родственникам сообщили, что Быков погиб. Его тело доставили в один из моргов Ростова-на-Дону.

«Коммерсант» уточняет, что Быков поддерживал контакты с детьми и бывшей женой, а также с Надеждой Цапок, которую называл приемной матерью.

Банда под предводительством Сергея Цапка действовала в Краснодарском крае с конца 1990-х годов. В 2010 году, после того как члены банды убили 12 человек в доме местного фермера, на группировку обратили внимание региональные и федеральные правоохранительные органы. Только после этого руководство банды получило длительные (вплоть до пожизненных) тюремные сроки.

Андрей Быков в подростковом возрасте жил в семье Цапков, затем работал личным водителем Надежды Цапок. Он принимал участие в самом громком преступлении банды — убийстве 12 человек в доме фермера Аметова в ноябре 2010 года. В декабре 2011 года Краснодарский краевой суд приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы. Согласно приговору суда, первые 15 лет он должен был провести в тюрьме, еще пять — в колонии строго режима. Представитель прокуратуры заявлял, что Быков участвовал в убийстве 12 человек, но сам никого не убивал. При этом прошлые годы, как отмечал прокурор, Быков убил четырех человек. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Быков признал вину.