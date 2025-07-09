Из-за жары в Европе за десять дней умерли 2,3 тысячи человек. Ученые говорят о троекратном росте избыточной смертности из-за изменений климата
Экстремальная жара стала, по предварительным оценкам, причиной смерти около 2,3 тысячи жителей 12 городов Европы в период с 23 июня по 2 июля, говорится в исследовании, проведенном Imperial College London и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Около полутора тысяч смертей от жары, или 65%, связаны с изменениями климата, в результате которых температура воздуха в исследованных городах увеличилась на 1-4°C, считают авторы исследования. Так, по их оценкам, с повышением температуры из-за климатических изменений связаны смерти жителей Милана (317 смертей), Барселоны (286 смертей), Парижа (235 смертей), а также Лондона, Рима, Мадрида, Афин, Будапешта, Загреба, Франкфурта и Лиссабона.
Большая часть избыточной смертности (88%) приходится на людей от 65 лет и старше. Как указывают авторы исследования, эти данные показывают, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску преждевременной смерти из-за жары.
В части Европы в первой половине лета 2025 года установилась многодневная жара с температурой воздуха около 40°C. Июнь 2025 года, заявила Служба ЕС по изменению климата Copernicus (C3S), стал самым жарким месяцем в Западной и Южной Европе за всю историю метеонаблюдений.