Из-за жары в Европе за десять дней умерли 2,3 тысячи человек. Ученые говорят о троекратном росте избыточной смертности из-за изменений климата

Экстремальная жара стала, по предварительным оценкам, причиной смерти около 2,3 тысячи жителей 12 городов Европы в период с 23 июня по 2 июля, говорится в исследовании, проведенном Imperial College London и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Около полутора тысяч смертей от жары, или 65%, связаны с изменениями климата, в результате которых температура воздуха в исследованных городах увеличилась на 1-4°C, считают авторы исследования. Так, по их оценкам, с повышением температуры из-за климатических изменений связаны смерти жителей Милана (317 смертей), Барселоны (286 смертей), Парижа (235 смертей), а также Лондона, Рима, Мадрида, Афин, Будапешта, Загреба, Франкфурта и Лиссабона.

Большая часть избыточной смертности (88%) приходится на людей от 65 лет и старше. Как указывают авторы исследования, эти данные показывают, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску преждевременной смерти из-за жары.

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