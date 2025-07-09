Гендиректор Х Линда Яккарино ушла в отставку. Она занимала этот пост два года

Генеральный директор соцсети Х Линда Яккарино объявила об уходе из компании.

«После двух невероятных лет я решила уйти с поста гендиректора Х. Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение Х, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающую миссию этой компании. Я безмерно благодарна ему за то, что он доверил мне защиту свободы слова, преобразования компании и превращения Х в приложение для всего», — написала Яккарино в посте в Х.

Причины своей отставки Яккарино не назвала.

Илон Маск в ответ лишь кратко поблагодарил Яккарино за ее вклад в работу Х.

Линда Яккарино заняла пост гендиректора Х в июне 2023 года по предложению владельца соцсети Илона Маска. До этого она возглавляла отдел продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal. Маск остался председателем совета директоров Х и фактически сам принимает все решения в компании. После того, как Маск приобрел Twitter, провел ребрендинг и предложил ряд неоднозначных нововведений, соцсеть сталкивалась с регулярными волнами критики. Яккарино до последнего времени защищала Маска перед рекламодателями и пользователями, пишет NYT.

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