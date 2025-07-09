ФСБ заявила о предотвращении подрыва моста в Саратовской области. Подозреваемый убит при задержании

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что в Саратовской области предотвращен подрыв железнодорожного моста, сообщает «Интерфакс». Готовивший подрыв, говорится в распространенном ФСБ заявлении, «оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен».

Подрыв, по версии ФСБ, готовил гражданин России, который «поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях».

Мост, говорится в заявлении ФСБ, подозреваемый собирался взорвать самодельным взрывным устройством, которое он хранил в тайнике. При попытке изъять бомбу, подозреваемый оказал сопротивление и был убит.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой 11 килограммов, пистолет „Макарова“ и боеприпасы к нему, а также „предметы, имеющие значение для следствия“», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о «незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств», решается вопрос о возбуждении дела по статье «теракт».

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области из-за подрыва обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 113 человек. Также в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области после подрыва железнодорожный мост, по которому шел грузовой состав, обрушился на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощник

СК РФ обвинил в подрывах мостов в Брянской и Курской областях «террористов, действовавших по указанию киевского режима», возбудив уголовные дела по статье «теракт».