ЕСПЧ отклонил жалобу Марин Ле Пен, требовавшей позволить ей участвовать в выборах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая просила приостановить исполнение приговора парижского суда, запретившего ей избираться в органы власти. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Ле Пен обратилась в ЕСПЧ 8 июля на основании статьи 39 регламента суда. Эта статья позволяет заявителям добиваться временной приостановки исполнения национального судебного решения в случае «неминуемого риска непоправимого нарушения» прав.

По мнению суда, такой риск в случае Ле Пен «не установлен». Решение было принято единогласно.

Как отмечает RFI, временные меры, как правило, применяются ЕСПЧ в делах об экстрадиции или депортации, а также в отношении лиц, приговоренных к смертной казни или лишению свободы.

В своей жалобе Ле Пен указывала, что судебный запрет на участие в выборах нанесет «серьезный и непоправимый ущерб» ее правам и правам избирателей.

Несмотря на решение 9 июля, ЕСПЧ рассмотрит жалобу по существу, решение по ней будет принято позднее, пишет Politico.

31 марта суд в Париже запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, признав ее виновной по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Ее также приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них условно, еще два — домашний арест с электронным браслетом) и штрафу в размере 100 тысяч евро. Решение суда означает, что Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе в президентской кампании 2027 года.

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