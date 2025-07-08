«Осторожно, новости»: против журналиста Александра Атасунцева возбудили уголовное дело

В отношении журналиста Александра Атасунцева возбудили уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (статья 183 УК РФ). Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Из карточки Дорогомиловского районного суда Москвы следует, что 7 июля суд должен был рассмотреть ходатайство следствия об аресте Атасунцева, однако производство было прекращено. С чем это связано, не уточняется.

По данным «Осторожно, новости», журналиста подозревают в незаконном получении и разглашении налоговой тайны. Он якобы получил информацию о таможенном оформлении товаров и передал ее «неопределенному кругу лиц».

Телеграм-канал утверждает, что дело возбудили из-за публикации в издании «Верстка» о том, как санкционные товары попадают в Россию.

В мае 2025 года Атасунцева оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Поводом для этого стали две статьи о протестах в Грузии на сайте Фонда Карнеги.

Александр Атасунцев до 2022 года был специальным корреспондентом РБК. После этого он сотрудничал с «Версткой», «Важными историями» и другими изданиями.

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