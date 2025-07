OCCRP: директор Белого дома по персоналу Серхио Гор родился в СССР и дважды ездил в Москву

38-летний директор Белого дома по персоналу Серхио Гор родился в Узбекистане, в Советском Союзе, выяснили Times of Malta и OCCRP.

Гор не раскрывал свое происхождение. В статье The Washington Post, посвященной чиновнику, упоминалось, что он — иммигрант с Мальты. Мальтийское происхождение сотрудника администрации Дональда Трампа также упоминалось в июньской публикации таблоида The New York Post. В ней, помимо прочего, говорилось о том, что Гор не предоставил документы о своей биографии, необходимые для получения допуска к секретной информации. Сам чиновник отказался раскрыть газете страну своего рождения, сказав лишь, что это не Россия. Знакомые Гора говорили изданию The Dispatch, что он уроженец СССР. Однако других доказательств этому ранее не было.

Как выяснили Times of Malta и OCCRP, директор Белого дома по персоналу родился под именем Серхио Гороховский (Sergio Gorokhovsky) 30 ноября 1986 года в Ташкенте. Информация об этом содержится в документах о недвижимости Гора на Мальте, которую получили журналисты. Адвокат чиновника Роберт Гарсон подтвердил, что его клиент родился в Ташкенте.

По данным расследователей, в детстве Гор жил на Мальте как минимум пять лет. В частности, с 1996-го по 1999-й он учился в католической школе для мальчиков в городе Витториоза. Позже (когда именно, не уточняется) семья Гора эмигрировала в США, где тот получил гражданство.

По данным журналистов, Гор еще до работы в администрации Трампа дважды посещал Россию. В 2017 году он летал в Москву из Вашингтона, провел в российской столице один день, а уже на следующий улетел в Рим. В 2018-м Гор, на тот момент работавший с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, посетил Москву в рамках мероприятия, которое финансировал Институт Катона — американский либертарианский аналитический центр. Визит назвали «поездкой по установлению фактов для исследования, обсуждения и изучения вопросов, связанных с Россией и США».

Адвокат Гора объяснил его поездки в Москву тем, что чиновник — «заядлый путешественник». Визит Гора в российскую столицу в 2017 году он назвал «стыковочным рейсом».

Издание Axios называло Серхио Гора одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме. Гор вместе с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим основал издательство Winning Team Publishing, которое печатает книги Трампа-старшего и его соратников. В 2020 году Гор отвечал за сбор средств во время предвыборной кампании Трампа, а в 2024-м основал комитет политических действий, который потратил почти 72 миллиона долларов на кампанию нынешнего президента США. Получив пост в Белом доме, Гор ввел проверку сотрудников администрации Трампа на лояльность.