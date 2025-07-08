На лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая составили протокол о «дискредитации» армии

В Нагатинский районный суд Москвы поступил протокол в отношении фронтмена дэткор-группы Slaughter to Prevail и боксера Александра Шиколая (Alex Terrible) по статье о «дискредитации» армии.

На карточку дела обратила внимание «Медиазона». Что стало поводом для протокола, неизвестно. Сам музыкант ничего не сообщал о протоколе. Неизвестно, присутствовал ли он при его составлении.

Шиколай, напоминает «Медиазона» неоднократно высказывался от лица группы против войны в Украине: «Нет войне! Наша группа не имеет ничего общего с политикой, мы не занимаем стороны. Мы за мирных жителей этой планеты и за мир во всем мире. Мы не приемлем никакие военные действия», — говорится в посте группы от 26 февраля 2022 года.

В интервью Юрию Дудю, которое вышло в ноябре 2024-го, Шиколай говорил, что Slaughter to Prevail «выступают против любых военных конфликтов, какие бы они там ни были, где бы они там ни были». Музыкант не стал раскрывать мысль, отметив, что «может наговорить лишнего».

В конце мая Шиколая и других участников группы задержали в подмосковной Лобне во время съемок клипа. Музыкант говорил, что причиной задержания стало то, что участники съемок «не согласовали площадку с администрацией». По его словам, они «заплатили за это административный штраф».