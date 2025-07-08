Германия обвинила Китай в использовании лазера против немецкого самолета в Красном море

МИД Германии заявил, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет, который участвовал в операции Евросоюза в Красном море. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Угроза для немецкого персонала и помехи в проведении операции являются совершенно неприемлемыми», — заявили в МИД.

В связи с произошедшим в МИД Германии вызвали посла Китая.

Других подробностей об инциденте в сообщении МИД не приводится. Китай не комментировал обвинения ФРГ.

По информации Bild, инцидент произошел в начале июля у побережья Йемена. Во время планового полета немецкий разведывательный самолет был ослеплен лазером с китайского военного корабля, рассказал источник издания в немецких службах безопасности. Bild отмечает, что китайские военные неоднократно применяли лазеры против западных самолетов, ослепляя пилотов.

В феврале 2024 года совет ЕС одобрил проведение военно-морской операции в Красном море для защиты судоходства от йеменских хуситов. После этого в Красное море и соседние морские районы начали отправлять европейские военные корабли и самолеты сопровождения, которые должны защищать передвигающиеся там торговые суда. Операция получила название Aspides.

Йеменские хуситы с осени 2023 года регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. Группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», при этом нападениям подверглись и множество торговых судов из разных стран.