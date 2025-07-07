«Ведомости»: налоговая служба потребовала выплаты НДФЛ от россиян, работавших в Казахстане в 2022-2023 годах

Граждане России, получавшие доходы от работодателей в Казахстане, столкнулись с двойным налогообложением, сообщила 7 июля газета «Ведомости», ссылаясь на слова налоговых юристов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в мае-июне начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить по полной ставке за 2022-2023 годы, поскольку, по мнению службы, они работали дистанционно из России. При этом в Казахстане заработок таких россиян уже облагался индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке от 5% до 20%.

В налоговую службу начали вызывать тех, кто в 2022-2023 годах получил доход в Казахстане и сообщил в декларации об уплате ИПН в республике, рассказала юрист, автор телеграм-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. Управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров сказал «Ведомостям», что россияне массово обращаются за консультациями в связи с двойным налогообложением.

Собеседники издания считают, что ФНС обратила внимание на россиян, работающих на иностранные компании, «из-за стремительного распространения удаленной занятости, а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 года».

В ФНС заявили изданию, что проводят «контрольные мероприятия», чтобы подтвердить, что россияне имеют право использовать зачет иностранного налога. По словам представителя службы, чтобы использовать зачет, россияне должны указать сумму налога, уплаченного в другой стране, в декларации по форме 3-НДФЛ, а также предоставить трудовой договор, где указано место фактического выполнения работ.

«Если же работа выполнялась на территории иностранного государства, хотя в этот период сохранялся статус налогового резидента РФ, должны быть представлены сведения о командировании сотрудника», — отметил представитель ФНС. По его словам, сохранение статуса налогового резидента РФ не означает, что Россию автоматически признают местом выполнения работ.

Как отмечают «Ведомости», между Россией и Казахстаном с 1996 года действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Чтобы определить, какая страна будет взимать налог с доходов от работы по найму, важны два момента: место, где находился сотрудник во время работы, и его должность.

По общему правилу индивидуальный подоходный налог останется в Казахстане, если сотрудник жил в этой стране во время работы, даже если у него сохранилось налоговое резиденство России. При этом, если сотрудник находился в России, то он должен платить только НДФЛ. Исключение сделано для сотрудников на одной из высших управленческих должностей — налог с их доходов платится в стране, где находится работодатель.