Бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова арестовали по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями

В Москве задержан генерал-полковник Виктор Стригунов, занимавший до 2023 года должность первого заместителя директора Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Стригунов стал фигурантом уголовного дела по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК) и получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

В Росгвардии заявили, что дело связано с хищениями при строительстве военного полигона в Сибирском округе.

Обновлено. Следственный комитет подтвердил, что Виктор Стригунов арестован в рамках уголовного дела. По данным следствия, в 2014 году генерал был ответственным за исполнение контракта между МВД РФ и ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Объект не был введен в эксплуатацию из-за несоответствий условий контракта, в результате чего государству был причинен имущественный вред на сумму свыше двух миллиардов рублей, заявили в СК. Кроме того, Стригунов получил от коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных работ, утверждает следствие.

Виктор Стригунов в 2007-2012 годах возглавлял Восточное региональное командование внутренних войск МВД РФ, с 2012 по 2016 год — командующий войсками Сибирского регионального командования. В 2020 году стал первым замглавы Росгвардии, спустя три года освобожден от должности.